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20:52, 27 июля 2026Моя страна

Костер спас жизни пенсионеров-грибников в Приморье

Пенсионеров, заблудившихся во время похода за грибами, нашли после ночи поисков в Приморье
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: ArtPhoto21 / Shutterstock / Fotodom

В Приморском крае благополучно завершилась поисковая операция пенсионеров-грибников. Как впоследствии выяснилось, их жизни спас костер. Об этом сообщает PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу полиции Приморья.

Все началось со звонка 74-летней жительницы Михайловского округа. Женщина успела сообщить, что они с мужем потеряли дорогу в лесу, после чего связь неожиданно оборвалась.

На поиски сразу отправились сотрудники полиции, а вскоре к ним присоединились волонтеры отряда «ПримПоиск». Спасатели прочесывали лес, осматривали заброшенные строения и старые дома поблизости. Чтобы помочь грибникам сориентироваться, патрульные регулярно включали проблесковые маячки и передавали сообщения через громкоговорители служебных автомобилей.

Поиски продолжались до самого утра. В итоге участники операции заметили догорающий костер, а рядом с ним обнаружили измотанных пенсионеров. Как позже рассказали супруги, выбраться самостоятельно они не смогли, поэтому решили дождаться помощи. Ночь им удалось пережить благодаря костру, который согревал их и помогал отпугивать диких животных.

Полицейские и волонтеры вывели супругов из леса и доставили домой. По данным МВД, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее 13-летняя атлетка из России совершила подвиг ради спасения любимых.

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