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19:40, 27 июля 2026 (обновлено: 19:49, 27 июля 2026)Россия

Растет число жертв атаки ВСУ на Ростов-на-Дону. Горожане жалуются на отсутствие сирен и запертые бомбоубежища

Слюсарь: Пять человек погибли при атаке ВСУ на Ростов-на-Дону
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Число жертв атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростов-на-Дону возросло до пяти человек — под завалами многоквартирного дома обнаружены еще три тела, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Новыми жертвами оказались двое взрослых и ребенок.

До этого говорилось об обнаружении тел супружеской пары при разборе завалов в Пролетарском районе.

Одна из многоквартирных высоток приняла на себя основной удар, в доме повреждены верхние этажи, задета балка. Сейчас в дом заходить нельзя. Жители находятся у родственников и в пункте временного размещения

Юрий Слюсарьгубернатор Ростовской области

Всего в результате падения обломков БПЛА в столице российского региона повреждено три многоквартирных дома, 17 частных домов и 19 автомобилей.

В границах пострадавших районов введен локальный режим ЧС

Фото: Telegram-канал «Юрий Слюсарь»

Горожане рассказали об особенностях атаки

Массированная атака украинских дронов на Ростовскую область произошла в ночь на 27 июля. На данный момент сообщается о восьми пострадавших. Как признаются местные жители, звуки взрывов в этот раз были сильными, как никогда раньше. Кроме того, по их словам, до этого они не слышали такого количества взрывов в черте города. Многие также слышали характерное для пролета БПЛА жужжание — у кого-то звуки были тихими, а у кого-то, наоборот, слишком громкими. «Мы с мужем проснулись от дикого жужжания. Было ощущение, что этот беспилотник чуть ли не по нашей квартире летает», — поделилась одна из ростовчанок.

Была и еще одна особенность, поразившая местное население. Как оказалось, в городе почти не нашлось открытых бомбоубежищ — многие из них оказались заперты, когда люди пытались в них спрятаться.

Фото: Telegram-канал «Юрий Слюсарь»

«Ключи от этой двери [в бомбоубежище] находятся не у охраны. Хотелось бы спросить у нашей управляющей компании, для чего тогда необходимо это укрытие, если в случае реальной угрозы оно оказалось бесполезным?» — рассказала жительница Пролетарского района, по которому пришелся удар. Местные подчеркнули, что люди, включая маленьких детей и беременных женщин, были вынуждены оставаться на улице, пока сохранялась угроза атаки.

После этого случая управляющая компания все же передала ключи на посты охраны.

Под удар попали Ленинский, Пролетарский и Железнодорожный районы Ростова-на-Дону. В поврежденных жилых домах оценивают ущерб

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Люди не слышали сирен

Недовольство вызвало и отсутствие сирен в городе. Ростовчане возмущены тем, что заранее не были предупреждены о надвигающейся угрозе.

«Где оповещение? Где сирены? Почему у нас ПВО работает, а люди даже не знают, что атака, пока не начнет бахать? При этом говорите, чтобы люди спокойны были», — высказались очевидцы.

Сейчас, по сообщению властей, начались обходы домов для оценки ущерба и выплат пострадавшим. Людям пообещали оказать вся необходимую помощь.

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