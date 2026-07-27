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20:42, 27 июля 2026Экономика

В России уничтожили 39 тысяч армянских роз

Россельхознадзор: В Смоленской области уничтожили 39 тысяч роз из Армении
Вячеслав Агапов

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

В Смоленской области уничтожили 39 тысяч роз, ввезенных из Армении с поддельными документами. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Крупную партию цветов ввезли из Белоруссии. Фуру под управлением гражданина соседней республики остановили инспекторы ведомства совместно с сотрудниками таможни. Грузовик направлялся из Минской области в Москву — его груз был подписан как безалкогольные тонизирующие напитки.

При досмотре фуры инспекторы обнаружили 39,2 тысячи роз. Фитосанитарных документов на них у водителя не было, а по сохранившимся фрагментам этикеток удалось установить их армянское происхождение.

Россельхознадзор ограничил ввоз цветов из Армении 20 мая. Мера будет действовать до окончания инспекции тепличных хозяйств. Причиной назвали зараженные цветы и несоответствие стандартам. Решение мотивировали также защитой фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала страны. Армения завозит в Россию розы, герберы, гвоздики и альстромерии.

Позднее Россельхознадзор обратился в Министерство сельскохозяйственного джихада Ирана с просьбой приостановить сертификацию цветов для экспорта в Россию, поскольку с большой долей уверенности можно говорить, что часть из них выращена на территории Армении. По данным ведомства, в текущем году объем поставок из Ирана существенно превышает уровни прошлого года. При этом товар полностью идентичен тому, что ранее поставлялся из Армении.

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