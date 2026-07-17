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14:02, 17 июля 2026Экономика

Россия заподозрила Иран в помощи Армении

Россельхознадзор попросил Иран остановить сертификацию цветов для поставок в Россию
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Rouzbeh Fouladi / NurPhoto / NurPhoto via Getty Images

Руководство Россельхознадзора обратилось в Министерство сельскохозяйственного джихада Ирана с просьбой приостановить сертификацию цветов для экспорта в Россию, поскольку с большой долей уверенности можно говорить, что часть из них выращена на территории Армении. Об этом сказано в сообщении на сайте ведомства.

По данным ведомства, в текущем году объем поставок из Ирана существенно превышает уровни прошлого года. Однако вопреки данным в фитосанитарных сертификатах, где в качестве места происхождения указана Исламская Республика, внешне и по особенностям упаковки товар полностью идентичен тому, что ранее поставлялся из Армении.

При этом Россельхознадзор сообщал Ирану о запрете с 22 мая поставок цветочной армянской продукции в Россию и обращался на тему возможного реэкспорта, но не дождался ответа, из-за чего и пришлось писать в министерство. Ведомство надеется, что Тегеран остановит сертификацию местной цветочной продукции до проведения двухсторонних переговоров и прояснения вопроса.

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Россия начала запрещать поставки армянских товаров на фоне глубокого кризиса в отношениях двух стран, связанного со стремлением Еревана наладить отношения с Евросоюзом.

Менее чем за месяц, начиная с мая, Россия запретила ввоз цветов, помидоров, огурцов, перцев, зеленных культур, клубники, минеральной воды, рыбы, рыбопродукции, вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов, винограда, сухофруктов, баклажанов, картофеля.

Впрочем, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт утверждает, что одновременность этих событий является не более чем совпадением, а запреты не связаны с политикой.

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