«Это достаточно серьезный удар». Россия начала бить по армянской экономике на фоне сближения Еревана с ЕС

Россельхознадзор с 30 мая ограничит ввоз плодоовощной продукции из Армении

Россия собирается с 30 мая 2026 года ввести временные ограничения на импорт из Армении ряда ягод и свежих овощей, включая томаты, огурцы, перцы, зеленные культуры и клубнику, сообщили в Россельхознадзоре.

Решение будет действовать «до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции», говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что шаги предприняты в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия, которое находится под угрозой.

Отмечается, что компетентным ведомством Армении не были реализованы меры по ранее выявленным нарушениям, а в ходе инспекции, проведенной на предприятиях закавказской республики с 21 по 27 мая, российские специалисты обнаружили в теплицах карантинные для государств-членов ЕАЭС объекты, которые к тому же 181 раз в 2026 году выявили при ввозе армянской продукции на территорию РФ.

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Россельхознадзоре подчеркнули, что большое количество продукции от поставщиков с неизвестной формой собственности, которые уклоняются от проведения карантинного фитосанитарного контроля, говорит об отсутствии у Еревана системы прослеживаемости продукции при ее экспорте.

В 2026 году отношения России и Армении переживают глубокий системный кризис. После заморозки своего членства в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Ереван постепенно начал курс на сближение с Европейским союзом (ЕС), в то время как в России не раз обращались к армянским властям с призывом как можно скорее определиться между членством страны либо в ЕС, либо в ЕАЭС. Соответствующий вопрос в Москве предложили вынести на всеобщий референдум.

Решение может ударить по сельскому хозяйству Армении

Для сельского хозяйства Армении последствия этого ограничения могут быть весьма болезненными, однако для экономики всей страны это не станет катастрофой. Об этом заявил «Ленте.ру» доктор экономических наук, заведующий кафедрой национальной экономики экономического факультета РУДН имени Патриса Лумумбы Юрий Мосейкин.

Фото: Алина Старостина / РИА Новости

«Если говорить о всей экономике Армении, то, по большому счету, это не катастрофа. Для сельского хозяйства и экспортного бизнеса последствия могут быть весьма болезненными, в отличие от экономики Армении в целом. Но мы исходим из того, что российский рынок для Армении является традиционно ключевым для производителей аграрной продукции. И главная причина в том, что, во-первых, это географический фактор и логистическая привычность маршрутов, которая всегда присутствовала уже на протяжении достаточно длительного времени», — сказал Мосейкин.

В краткосрочной перспективе, по словам эксперта, Армении стоит ожидать от этого ограничения снижения экспортной выручки для производителей. «Плодоовощная продукция — это продукция сезонная, поэтому в пик производства получить закрытие таких рынков — это достаточно серьезный удар для скоропортящейся продукции. Если отсутствует переработка, холодильники, склады, то это очень чревато для производителей», — заявил эксперт.

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

«Поскольку внешний рынок закрывается, то внутренний рынок начинает перенасыщаться. Это ведет к падению внутренних цен. Это означает, что производители не будут получать ту прибыль, на которую они рассчитывали», — спрогнозировал Мосейкин.

Если же не будет прибыли, то и нечего будет инвестировать в дальнейшее развитие. Возникает требование поиска новых посредников, партнеров, возникнет необходимость выстраивания новой логистики, констатировал специалист.

Ранее ограничения коснулись других товаров из Армении

До этого стало известно, что Роспотребнадзор с 22 мая полностью остановил импорт и продажу минеральной воды «Джермук» из Армении. Согласно сообщению ведомства, в этой воде было выявлено превышение содержания гидрокарбонат-ионов, хлоридов и сульфатов.

Отмечается, что речь идет о временной санитарной мере и соответствующие уведомления уже направлены в том числе в Евразийскую экономическую комиссию.

Кроме того, Россельхознадзор временно ограничил ввоз в Россию цветочной продукции из Армении. Ограничения действуют с 22 мая текущего года и до окончания инспекции тепличных хозяйств, а также завершения анализа ее результатов. Меры были приняты с целью защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России.

Фото: Андраник Казарян / РИА Новости

Также сообщалось, что Роспотребнадзор провел проверку и выявил некачественную алкогольную продукцию производства Армении. Обязательным требованиям не соответствует продукция, произведенная ЗАО «Веди-Алко», ООО «Абовянский коньячный завод», а также ООО «Винно-коньячный дом «Шахназарян»: «Вино ординарное сортовое красное полусладкое «Гетап Вернашен» (11 процентов спирта, 0,75 литра, розлив 3 февраля 2025 года) и «Вино ординарное сортовое белое сухое «Веди алко» Харджи, Т3 «Легенды ARNI» крепостью 12 процентов спирта, 0,75 литра, розлив декабря 2024 года.

В список также попал «Коньяк ординарный пятилетний «Армянский коньяк 5 звезд» крепостью 40 процентов, 0,5 л, январского розлива 2025 года, произведенный ООО «Абовянский коньячный завод».

Несоответствия выявлены и у «Армянского коньяка марочного выдержанного «КВ» семилетнего «Шахназарян ХО» произведенного ООО «Винно-коньячным домом «Шахназарян». Всем предприятиям торговли и импортерам была направлена информация о приостановке реализации продукции и изъятии ее из обращения.

Россия пригрозила Армении приостановкой соглашения по газу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Россия приостановит соглашение по газу, если Армения продолжит внешнеполитический курс на сближение с Евросоюзом (ЕС).

«В случае продолжения процесса вступления в ЕС российская сторона приостановит или денонсирует в одностороннем порядке Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2 декабря 2013 года», — сообщила дипломат.

Соответствующее письмо посольство России в Ереване передало Министерству территориального управления и инфраструктуры Армении.

На это премьер-министр республики Никол Пашинян ответил, что Армения разбогатеет настолько, чтобы цены на газ не казались высокими. «Нелогично угрожать Армении, например, высокими ценами, потому что на угрозы высокими ценами есть ответ: у нас будет намного больше денег, настолько, чтобы нам это не казалось дорогим», — подчеркнул он.

В России предрекли Армении нищету из-за политики Пашиняна

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня делает все, чтобы оторвать Армению от России, заявил ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По мнению депутата, в настоящее время премьер Армении рассказывает своим согражданам то, что когда-то говорили украинцам экс-президенты Виктор Ющенко и Петр Порошенко. При этом посольства Великобритании и США раздают армянам так называемые «конверты счастья» с деньгами на гуманитарные проекты, тем самым подкупая молодежь, добавил он. Однако эти подарки скоро закончатся, подчеркнул парламентарий.

«У Армении не будет достаточно денег, потому что, выйдя из Евразийского экономического союза, где страна получает 15 процентов ВВП за счет наших проектов, она лишится этих преференций. Народ Армении будет не только нищим, но и потеряет свой суверенитет, начнется гражданская война. Сценарий прописан давно уже, и он не меняется. И лишь люди, которые это понимают, не допустят этого», — сказал Водолацкий.

По его словам, Пашинян «пошел в разнос», зная, что его с Арменией в будущем ничего не будет связывать. Он пытается пока удержать власть, потому что иначе будет растерзан своим народом или уедет во Францию, где будет жить на сбережения, подаренные ему президентом Эммануэлем Макроном, заключил депутат.