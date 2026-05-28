20:02, 28 мая 2026Наука и техника

В США оценили российскую «Елку»

Forbes: Российский перехватчик «Елка» повышает безопасность операторов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский дрон-перехватчик «Елка», который работает по принципу «выстрелил и забыл», повышает безопасность операторов системы. Возможности «Елки» оценил американский журнал Forbes.

Автор отметил, что «Елка» не содержит взрывчатое вещество, а перехват обеспечивает кинетическое воздействие на цель. Это снижает риски для операторов, которые работают с «Елками». Кроме того, кинетический перехватчик позволяет сократить сопутствующий ущерб при работе в городе.

«Система наведения "выстрелил и забыл" дополнительно повышает живучесть, поскольку операторы могут немедленно переместиться или укрыться после запуска», — говорится в сообщении.

В марте официальный представитель компании-разработчика «Елки» сообщил, что объемы серийного производства дронов-перехватчиков наращивают. Аппарат оснащен искусственным интеллектом, который позволяет оперативно реагировать на угрозы.

