В Людиново потолок в квартире аварийного дома рухнул на голову жильцам

В городе Людиново Калужской области потолок квартиры обрушился на головы россиян. Об этом сообщает депутат Думы Людиновского округа Алексей Моисеенков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в аварийном многоквартирном доме на улице Герцена,1. Потолок обвалился на кухне одной из квартир, в этот момент в помещении были люди — штукатурка и часть перекрытий упала им на голову. Пострадавшие выжили, но получили травмы.

Жилой дом давно находится в аварийном состоянии. Расселить здание обещали еще в 2025 году. Однако этого не произошло, и россияне продолжают жить там до сих пор, подвергая опасности жизни и здоровье.

Ранее похожий случай произошел в Ярославле. Потолок в одном из аварийных домов города обвалился дважды за непродолжительное время. Предыдущее обрушение произошло только год назад, тогда дело довели до прокуратуры, но расселения удалось добиться лишь на бумаге.