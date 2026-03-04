Реклама

Экономика
22:25, 4 марта 2026

В российском городе потолок в аварийном доме рухнул во второй раз

Виктория Клабукова

Фото:Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Ярославле потолок обвалился в аварийном доме. Это не первое обрушение на памяти жильцов, пишет портал «Cорока News».

Потолок не выдержал в одной из квартир дома по 5-му Луговому переулку. Трещинами испещрены все стены в доме, грозятся рухнуть потолки и в других квартирах, а в крыше зияют дыры. Предыдущее обрушение произошло только год назад — тогда перекрытия упали в местах общего пользования. Тогда дело довели до прокуратуры, благодаря чему удалось добиться расселения дома, но только на бумаге. Обращения в МЧС, Госжилинспекцию и полицию успеха местным жителям не принесли. В администрации множественные жалобы собственников предлагают варианты в маневренном фонде, состояние которого, по словам горожан, немногим лучше, чем в аварийном доме.

Ранее потолок рухнул в одном из домов в центре Санкт-Петербурга. Инцидент произошел в здании дореволюционной постройки. Вскоре после обрушения потолка в квартире треснула труба отопления, залив все кипятком.

