Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:04, 30 мая 2026Россия

В российском регионе начали отпускать бензин по талонам

Аксенов: С 31 мая в Крыму бензин марки АИ-95 будет отпускаться по талонам
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Oksana Korol / Business Online / Global Look Press

С 31 мая в республике Крым бензин марки АИ-95 будет отпускаться по талонам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского региона Сергей Аксенов.

«Отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам — без ограничений по объему. При этом реализация АИ-95 на АЗС АТАН и ТЭС будет осуществляться только по талонам», — написал он.

Аксенов подчеркнул, что с 31 мая в Крыму также вводится ограничение на реализацию бензина АИ-92. На одно транспортное средство будет отпускаться не более 20 литров, заправка в канистры будет запрещена.

22 мая власти Севастополя ввели ограничения на розничные продажи топлива. Губернатор региона Михаил Развожаев попросил горожан отнестись к изменениям с пониманием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь парижан Матвей Сафонов провел на поле весь матч и вошел в историю

    Сафонов прокомментировал победу в Лиге чемпионов

    В Швейцарии заявили о бессилии Прибалтики из-за украинских дронов

    Фицо выступил с предостережением

    На фестивале в Москве встретятся тысячи настольных теннисистов

    В Европе резко ответили на обвинение фон дер Ляйен в адрес России

    Определились финалисты чемпионата мира по хоккею

    В российском регионе начали отпускать бензин по талонам

    Бивол впервые после победы над Бетербиевым вышел на ринг и защитил титулы чемпиона мира

    Зеленский сообщил о подготовке к важным переговорам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok