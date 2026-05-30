В российском регионе начали отпускать бензин по талонам

Аксенов: С 31 мая в Крыму бензин марки АИ-95 будет отпускаться по талонам

С 31 мая в республике Крым бензин марки АИ-95 будет отпускаться по талонам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского региона Сергей Аксенов.

«Отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам — без ограничений по объему. При этом реализация АИ-95 на АЗС АТАН и ТЭС будет осуществляться только по талонам», — написал он.

Аксенов подчеркнул, что с 31 мая в Крыму также вводится ограничение на реализацию бензина АИ-92. На одно транспортное средство будет отпускаться не более 20 литров, заправка в канистры будет запрещена.

22 мая власти Севастополя ввели ограничения на розничные продажи топлива. Губернатор региона Михаил Развожаев попросил горожан отнестись к изменениям с пониманием.

