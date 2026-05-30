Новости спорта
23:44, 30 мая 2026Спорт

Сафонов прокомментировал победу в Лиге чемпионов

Вратарь ПСЖ Сафонов заявил, что счастлив победить в Лиге чемпионов
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов в эфире Okko прокомментировал победу в Лиге чемпионов.

Футболист заявил, что игра была тяжелой, однако он счастлив победе. Он подчеркнул, что его окружают потрясающие партнеры. «Пенальти — это маленькая игра внутри большой. Но я был готов. У меня большой опыт за последний год. Я в итоге не сделал сэйвов, но "Арсенал" мне помог», — признался Сафонов.

Ранее ПСЖ одержал победу над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов в послематчевой серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

Сафонов — первый россиянин в истории, начавший финал Лиги чемпионов с первых минут. Также он является единственным россиянином, выигравшим трофей дважды.

