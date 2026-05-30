ПСЖ с Сафоновым в составе выиграл Лигу чемпионов

22:01, 30 мая 2026Спорт

ПСЖ победил «Арсенал» в серии пенальти и выиграл Лигу чемпионов
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Парижский ПСЖ выиграл Лигу чемпионов сезона-2025/2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальной встрече, прошедшей в Будапеште, команда оказалась сильнее лондонского «Арсенала» в послематевой серии пенальти. В основное и дополнительное время матч завершился со счетом 1:1. Первый мяч на шестой минуте забил нападающий лондонцев Кай Хаверц. На 65-й минуте счет сравнял полузащитник Усман Дембеле, реализовавший пенальти.

ПСЖ становился победителем Лиги чемпионов в прошлом сезоне. «Арсенал» никогда не выигрывал трофей.

В составе ПСЖ играл российский вратарь Матвей Сафонов. Он стал первым россиянином в истории, начавшим финал Лиги чемпионов с первых минут.

