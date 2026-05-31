05:50, 31 мая 2026Мир

В Польше заявили о «неслыханном скандале» с Зеленским

Скалик: Зеленский должен быть лишен ордена Белого орла как можно скорее
Марина Совина

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского нужно лишить ордена Белого орла как можно скорее. С таким призывом выступил депутат Сейма Польши Влодзимеж Скалик на своей странице в соцсети X.

«Это неслыханный скандал. (...) Если Владимир Зеленский останется среди лиц, удостоенных этой высшей польской награды, он будет позорить данный список. Он оскверняет этот особый орден, который должен вручаться исключительно за выдающиеся гражданские и военные заслуги перед Польшей, а не перед Украиной», — подчеркнул Скалик.

Ранее сообщалось, что президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого Орла. Поводом для этого стало решение украинского лидера присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

