Журналист указал на особенность фото Путина и Трампа

РИА: Фото с Путиным стало единственным групповым снимком Трампа в Пальмовой комнате

Совместная фотография президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стала единственным групповым снимком американского лидера в Пальмовой комнате Белого дома. На это указал корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что на всех остальных фотографиях Трамп запечатлен один.

15 августа 2025 года на Аляске состоялись переговоры российского и американского президентов. После встречи Путин сообщил, что пригласил Трампа в Москву. В мае этого года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что приглашение Трампу посетить Москву остается в силе.