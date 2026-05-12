В Кремле ответили на вопрос о визите Трампа в Москву. Как изменились отношения России и США?

Песков заявил, что приглашение Трампу посетить Россию осталось в силе

Приглашение президента России Владимира Путина американскому лидеру Дональду Трампу посетить Москву остается в силе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Да, конечно. Я не сомневаюсь, что президент России будет рад встретить своего коллегу в Москве Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

В августе 2025 года после встречи лидеров на Аляске Путин сообщил, что пригласил Трампа в Москву. Трамп тогда заявил, что надеется на еще одну встречу, которая, по его словам, состоится «очень скоро». В ответ Путин на английском языке предложил ему встретиться в Москве. «Это интересно. Я думаю, это вполне возможно», — сказал глава Белого дома.

Песков заявил, что отношения между Россией и США по-прежнему на нуле

Песков высказался об изменениях в отношениях Москвы и Вашингтона. Он отметил, что изменений во взаимодействии между странами не произошло.

Официальный представитель Кремля заявил, что никаких подвижек в российско-американских отношениях нет. Песков добавил, что они по-прежнему находятся на нуле.

Давайте не забывать, что у нас никаких подвижек в двусторонних отношениях нет, они на нуле по-прежнему Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Пресс-секретарь президента также отметил, что Москва рассчитывает на контакты со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. При этом, по его словам, четких планов его визитов в Россию нет. Песков подчеркнул, что на связи с Уиткоффом постоянно находится помощник президента России Юрий Ушаков.

Трамп допустил отправку Уиткоффа и Кушнера в Москву

В ночь на 9 мая, когда Трамп анонсировал трехдневное перемирие между Россией и Украиной, он также заявил, что готов направить своих переговорщиков в Москву для содействия урегулированию украинского конфликта.

Я бы пошел на это, если бы думал, что это поможет Дональд Трамп президент США

Помощник президента России Юрий Ушаков в свою очередь рассказал, что Уиткофф и Кушнер рано или поздно вновь приедут в Москву.

Трамп пригласил Путина на саммит G20

Россия была приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, заявил в конце апреля заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

После этого газета The Washington Post (WP) со ссылкой на администрацию США сообщила о планах Трампа пригласить Путина на саммит G20.

Американский лидер отметил, что участие российского коллеги в саммите было бы полезным. При этом Трамп усомнился в приезде Путина на саммит G20 в Майами.

Говорить об участии президента России в саммите «Группы двадцати», который пройдет в США в Майами в декабре 2026 года, пока рано, отметил позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков.

