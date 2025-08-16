Мир
02:11, 16 августа 2025Мир

Путин пригласил Трампа в Москву

Путин предложил Трампу провести встречу в Москве
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Президент России Владимир Путин пригласил американского лидера Дональда Трампа в Москву. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.

Трамп заявил, что надеется на еще одну встречу, которая, по его словам, состоится «очень скоро». В ответ Путин на английском языке предложил ему встретиться в Москве.

«Это интересно. Я думаю, это вполне возможно», — сказал глава Белого дома.

Ранее Путин оценил прошедшие переговоры с Трампом. По его словам, беседа прошла в конструктивной и уважительной атмосфере, а с обеих сторон был настрой на результат.

