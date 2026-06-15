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04:04, 15 июня 2026Мир

В биолаборатории на Украине выявили нарушения работы с патогенами

Нацразведка США: В биолаборатории Харькова выявили нарушения работы с патогенами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Харьковский Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины (ИЭКВМ) имел недостатки в системе биологической безопасности при работе с опасными патогенами. Об этом свидетельствует анализ ТАСС рассекреченных материалов Национальной разведки США.

Отмечается, что спецслужбы США выяснили, что проблемы с безопасностью фиксировались в институте как минимум до 2019 года. Как следует из материалов, наибольшие опасения вызывали помещения, где велась работа с заразными бактериями бруцеллы. Также указывается, что в лабораториях института хранились бактерии сибирской язвы.

Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что правительство Соединенных Штатов финансировало свыше 120 биолабораторий в более чем 30 странах. При этом, по ее словам, разведка США предупреждала, что биолаборатория на Украине, вероятно, содержала опасные патогены и была уязвимой для угроз атаки.

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