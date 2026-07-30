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12:55, 30 июля 2026 (обновлено: 13:13, 30 июля 2026)Россия

Потерявший на фронте руку российский военный не мог доказать участие в боевых действиях

Лантратова добилась статуса ветерана боевых действий для потерявшего руку военного
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Яна Лантратова»

Потерявший на фронте руку российский военный не мог доказать участие в боевых действиях. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram.

По данным омбудсмена, в 2014 году в ходе боевых действий в составе народного ополчения Луганской Народной Республики (ЛНР) мужчина получил тяжелое ранение и лишился руки. Однако на протяжении длительного времени он не мог самостоятельно подтвердить факт участия в боях для оформления официального статуса и положенных мер поддержки.

Лантратова рассказала, что для установления статуса пришлось разыскать медсестру и командира батальона, в котором служил ополченец. Они подтвердили участие мужчины в боевых действиях. В результате он получил удостоверение участника боевых действий.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге переживший тяжелое ранение участник специальной военной операции (СВО) не мог полтора года получить удостоверение ветерана боевых действий. Как рассказал мужчина, в военкомате ему намекали, что документы могли затеряться.

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