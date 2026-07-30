Женщина продавала сексуальные услуги несовершеннолетних девочек

В США женщину арестовали за сутенерство с участием несовершеннолетних

В штате Коннектикут, США, 24-летнюю Джейнслин Колон-Сантану арестовали за рекламу секс-услуг несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает NBC Connecticut.

Полицейские вышли на женщину во время расследования дела о пропавшем ребенке. Оно привело их в гостиничный номер, где находились две девочки. Одна из них была наполовину раздета. Выяснилось, что в этом номере Колон-Сантала продавала их сексуальные услуги.

Женщине предъявили ряд обвинений. Среди них — попытка торговли людьми, сутенерство и сбыт наркотиков. Она отпущена на свободу под залог и ожидает суда.

Ранее сообщалось, что в штате Калифорния, США, 26-летнюю Софию Дроттс обвинили в совращении несовершеннолетнего пациента. Он был ее подопечным в центре для малолетних преступников.

