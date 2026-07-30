Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:57, 30 июля 2026 (обновлено: 15:25, 30 июля 2026)Экономика

На Украине подняли ключевую ставку

Нацбанк Украины поднял ключевую ставку до 15,5 процента годовых
Вячеслав Агапов

Фото: Peter Seyfferth / imagebroker.com / Globallookpress.com

Национальный банк Украины (НБУ) поднял ключевую ставку. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Правление Нацбанка приняло решение повысить учетную ставку с 15 до 15,5 процента годовых. Причинами называют «устойчивое усиление фундаментального ценового давления и более существенное ускорение общей инфляции».

«Повышение учетной ставки направляется на сохранение привлекательности гривневых активов, устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий, что позволит уже в 2027 году вернуть инфляцию на траекторию замедления до цели 5 процентов. НБУ готов и в дальнейшем использовать монетарный инструментарий, в частности, дополнительно усиливать процентную политику для сдерживания ценового давления», — заявили по итогам заседания.

В июне базовая инфляция ускорилась до 8,1 процента годовых — выше, чем прогнозировали в НБУ. В последние месяцы усиление фундаментального ценового давления приобрело признаки устойчивой тенденции из-за роста расходов бизнеса, прежде всего на логистику, оплату труда и энергоресурсы.

Как сообщал Bloomberg, Международный валютный фонд (МВФ) ранее давил на Национальный банк Украины, требуя девальвировать национальную валюту перед переговорами о кредите. Как считают в МВФ, контролируемая девальвация гривны поможет улучшить финансовое положение государства за счет увеличения доходов бюджета, номинированных в местной валюте.

Нацбанк Украины изменил подход к определению перечня валют, к которым устанавливается официальный курс, в связи с чем перестал рассчитывать курс гривны к рублю и ряду других валют.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Пашинян предупредил о готовности потребовать у России миллиарды долларов
    Россиянам разрешили мыться во время простуды при определенных условиях
    Гриб предложил обезопасить пешеходов на тротуарах дорожной разметкой
    Акции покинувшего Россию бреда спортивной одежды обрушились
    Туск выступил с заявлением об упавшем в Польше объекте
    США рекордно потратятся на оружие из-за Ирана и Украины
    Украине предрекли серьезные проблемы после ударов по портам Одессы
    Протасевич заявил о подготовке покушения на детей Тихановской
    Стало известно о серьезном ударе для Украины
    Жители российского города пожаловались на вонь
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok