На Украине подняли ключевую ставку

Нацбанк Украины поднял ключевую ставку до 15,5 процента годовых

Национальный банк Украины (НБУ) поднял ключевую ставку. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Правление Нацбанка приняло решение повысить учетную ставку с 15 до 15,5 процента годовых. Причинами называют «устойчивое усиление фундаментального ценового давления и более существенное ускорение общей инфляции».

«Повышение учетной ставки направляется на сохранение привлекательности гривневых активов, устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий, что позволит уже в 2027 году вернуть инфляцию на траекторию замедления до цели 5 процентов. НБУ готов и в дальнейшем использовать монетарный инструментарий, в частности, дополнительно усиливать процентную политику для сдерживания ценового давления», — заявили по итогам заседания.

В июне базовая инфляция ускорилась до 8,1 процента годовых — выше, чем прогнозировали в НБУ. В последние месяцы усиление фундаментального ценового давления приобрело признаки устойчивой тенденции из-за роста расходов бизнеса, прежде всего на логистику, оплату труда и энергоресурсы.

Как сообщал Bloomberg, Международный валютный фонд (МВФ) ранее давил на Национальный банк Украины, требуя девальвировать национальную валюту перед переговорами о кредите. Как считают в МВФ, контролируемая девальвация гривны поможет улучшить финансовое положение государства за счет увеличения доходов бюджета, номинированных в местной валюте.

Нацбанк Украины изменил подход к определению перечня валют, к которым устанавливается официальный курс, в связи с чем перестал рассчитывать курс гривны к рублю и ряду других валют.