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18:31, 25 марта 2025Экономика

Нацбанк Украины перестанет рассчитывать курс гривны к рублю

Украина с 31 марта перестанет рассчитывать официальный курс гривны к рублю
Дмитрий Воронин

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Национальный банк Украины (НБУ) с 31 марта перестанет рассчитывать официальный курс гривны к рублю и ряду других валют. Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.

В НБУ объявили об общем изменении подхода к определению перечня валют, к которым там устанавливают официальный курс.

Сейчас на Украине есть два таких списка. В ежедневный входит 33 валюты, а в ежемесячный — 24. Регулятор намерен сформировать из них одну ежедневную корзину, куда будут входить «валюты первой группы классификатора и валюты стран, обеспечивающих не менее 95 % товарооборота с Украиной».

Всего в ней останется 41 позиция, среди которых, помимо российского рубля, операции с которым более трех лет на Украине и так запрещены, также не оказалось валют Армении, Белоруссии, Бразилии, Ирака, Ирана, Киргизии, Марокко, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и ряда других стран.

Перечень в НБУ собираются корректировать раз в три года или чаще, если по валютам, которые в него входят, товарооборот с Украиной снизится ниже уровня 90 процентов.

С октября 2023 года курс гривны определяется операциями на межбанковском валютном и карточном рынке в соответствии со спросом и предложением под контролем Нацбанка. До этого с февраля 2022-го внешнеторговые операции проводились по фиксированному курсу, а валютные сделки осуществлялись в однопроцентном коридоре от него.

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