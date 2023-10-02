Украина объявила об отказе от фиксированного курса гривны

Нацбанк Украины объявил о переходе к гибкому курсу гривны с 3 октября

С 3 октября Нацбанк Украины откажется от фиксированного курса гривны и перейдет к режиму управляемой гибкости национальной валюты. Об этом со ссылкой на сообщение пресс-службы регулятора пишет «Коммерсантъ».

Официальный курс гривны будет определяться операциями на межбанковском валютном и карточном рынке в соответствии со спросом и предложением, при этом Нацбанк намерен существенно ограничивать курсовые колебания.

Как объяснили в регуляторе, изменения станут одним из шагов по постепенной трансформации финансовой системы, которая заключается в смягчении валютных ограничений и возвращении к инфляционному таргетированию. Приоритетной задачей остается доведение инфляции до уровня пяти процентов в долгосрочной перспективе и курсовая устойчивость.

В настоящее время курс гривны на рынке «Форекс» равен 2,71 рубля, доллар торгуется по 36,75 гривны. Инфляция в республике к концу августа сложилась на уровне 8,6 процента.

В текущей модели денежно-кредитной политики внешнеторговые операции проводятся по фиксированному курсу гривны, а валютные сделки осуществляются в однопроцентном коридоре от фиксированного курса.

Россия после февраля 2022 года также существенно изменила денежно-кредитную политику, однако не отказывалась от рыночного установления курса валюты. По состоянию на 2 октября курс доллара на Мосбирже вплотную подошел к 100 рублям несмотря на ряд мер, принятых Центробанком и правительством. На этом фоне глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил подумать над аналогом китайской системы, который подразумевает введение некой мембраны между обращением рубля внутри страны и за рубежом.