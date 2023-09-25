Власти предложили перейти к китайской модели для стабилизации курса рубля
Для стабилизации курса национальной валюты властям потребуется принять гораздо более сложные решения, чем возврат продажи валютной выручки. Об этом на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации заявил министр экономического развития России Максим Решетников, его слова приводит РИА Новости.
По его мнению, в сложившейся ситуации, просто обязать продавать валютную выручку будет недостаточно. «Надо тогда обязательный предписывать возврат валюты именно, тогда зачем мы переводили всю торговлю в рубли», — объяснил глава Минэкономразвития.
«Нам, конечно, надо делать, наверное, какой-то аналог китайской модели, когда существует некая мембрана между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей», — предложил Решетников. Он подчеркнул, что это позиция ведомства, и власти обсуждают данную идею с Центробанком. При этом речь не идет о двух курсах, отметил глава МЭР. «Это крайне вредное явление для экономики, мы против этого», — заявил он.
Министр напомнил, что сейчас нет никаких ограничений на перевод рублей за рубеж. По его словам, в результате все большие объемы национальной валюты будут оказываться за рубежом и «вовлекаться в валютные игры против рубля». Глава МЭР назвал ситуацию сложной и заявил, что ведомство ждет предложений от ЦБ. По его словам, использование только текущих методов, в первую очередь изменения ключевой ставки, может сделать заложником ситуации реальный сектор экономики.
Необходимо наладить мониторинг объема циркулируемых за рубежом рублей — как они попадают на внешние рынки и как происходят перетоки, считает Решетников. «Потому что чем больше рублей там, тем меньше валюты будет приходить сюда. А наши импортеры, чтобы обеспечить импорт, покупают валюту здесь», — добавил министр.
Ранее в Минэкономразвития заявили, что курс доллара стабилизируется до 90-92 рублей к середине 2024 года. В ведомстве полагают, что к концу 2023-го давление на торговый баланс и курс российской валюты со стороны внешней торговли будет постепенно ослабевать. В конце текущего и начале следующего года укреплению рубля будут способствовать «увеличение притока иностранной валюты по счету текущих операций наряду с продолжающейся диверсификацией его валютной структуры».