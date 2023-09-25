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10:16, 25 сентября 2023Экономика

Власти предложили перейти к китайской модели для стабилизации курса рубля

Решетников: аналог китайской модели может решить проблему с курсом рубля

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Для стабилизации курса национальной валюты властям потребуется принять гораздо более сложные решения, чем возврат продажи валютной выручки. Об этом на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации заявил министр экономического развития России Максим Решетников, его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, в сложившейся ситуации, просто обязать продавать валютную выручку будет недостаточно. «Надо тогда обязательный предписывать возврат валюты именно, тогда зачем мы переводили всю торговлю в рубли», — объяснил глава Минэкономразвития.

«Нам, конечно, надо делать, наверное, какой-то аналог китайской модели, когда существует некая мембрана между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей», — предложил Решетников. Он подчеркнул, что это позиция ведомства, и власти обсуждают данную идею с Центробанком. При этом речь не идет о двух курсах, отметил глава МЭР. «Это крайне вредное явление для экономики, мы против этого», — заявил он.

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Министр напомнил, что сейчас нет никаких ограничений на перевод рублей за рубеж. По его словам, в результате все большие объемы национальной валюты будут оказываться за рубежом и «вовлекаться в валютные игры против рубля». Глава МЭР назвал ситуацию сложной и заявил, что ведомство ждет предложений от ЦБ. По его словам, использование только текущих методов, в первую очередь изменения ключевой ставки, может сделать заложником ситуации реальный сектор экономики.

Необходимо наладить мониторинг объема циркулируемых за рубежом рублей — как они попадают на внешние рынки и как происходят перетоки, считает Решетников. «Потому что чем больше рублей там, тем меньше валюты будет приходить сюда. А наши импортеры, чтобы обеспечить импорт, покупают валюту здесь», — добавил министр.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что курс доллара стабилизируется до 90-92 рублей к середине 2024 года. В ведомстве полагают, что к концу 2023-го давление на торговый баланс и курс российской валюты со стороны внешней торговли будет постепенно ослабевать. В конце текущего и начале следующего года укреплению рубля будут способствовать «увеличение притока иностранной валюты по счету текущих операций наряду с продолжающейся диверсификацией его валютной структуры».

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