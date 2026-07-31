Итальянский певец рассказал об отмене концертов за поддержку России

Итальянский певец Пупо рассказал об отмене европейских концертов за поддержку России

Итальянский певец и композитор Пупо (настоящее имя — Энцо Гинацци) 30 июля выступил в Москве на сцене Зеленого театра ВДНХ. Артист в беседе с «Известиями» рассказал, что после поддержки России его концерты хотели отменить.

«Для Европы это нормальное явление — для Италии, для Франции. У них такая позиция против России. Все это знают. У меня нет такой позиции. Я свободный человек, который следует своим идеям», — сказал он.

По словам артиста, отмена его выступлений была решением других, но он не видит необходимости подчиняться чужим взглядам. «У меня такая идея: искусство, культура и спорт не должны быть никаким образом ограничены. И я продолжу приезжать выступать в России до тех пор, пока не сделают закон, что итальянцам будет запрещено приезжать в Россию. Но я надеюсь, такого никогда не случится. Ну и тогда, возможно, я попрошу русский паспорт (смеется)», — поделился Пупо.

Июльское выступление стало его возвращением в Россию после волны критики в европейских СМИ, которая обрушилась на артиста в октябре 2025 года из-за пророссийской позиции. Тогда в интервью изданию он не исключал, что может получить российское гражданство, если на родине ему попытаются запретить приезжать в РФ.

Ранее сообщалось, что легендарный американский рэпер Flo Rida (настоящее имя — Трэмар Диллард) приехал в Россию и во время выступления в Новосибирске подарил девушкам в фан-зоне цветы и признался в любви к своим поклонникам из этого города.