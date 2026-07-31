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02:42, 31 июля 2026 (обновлено: 03:00, 31 июля 2026)Культура

Итальянский певец рассказал об отмене концертов за поддержку России

Итальянский певец Пупо рассказал об отмене европейских концертов за поддержку России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Пупо

Пупо. Фото: Арина Антонова / РИА Новости

Итальянский певец и композитор Пупо (настоящее имя — Энцо Гинацци) 30 июля выступил в Москве на сцене Зеленого театра ВДНХ. Артист в беседе с «Известиями» рассказал, что после поддержки России его концерты хотели отменить.

«Для Европы это нормальное явление — для Италии, для Франции. У них такая позиция против России. Все это знают. У меня нет такой позиции. Я свободный человек, который следует своим идеям», — сказал он.

По словам артиста, отмена его выступлений была решением других, но он не видит необходимости подчиняться чужим взглядам. «У меня такая идея: искусство, культура и спорт не должны быть никаким образом ограничены. И я продолжу приезжать выступать в России до тех пор, пока не сделают закон, что итальянцам будет запрещено приезжать в Россию. Но я надеюсь, такого никогда не случится. Ну и тогда, возможно, я попрошу русский паспорт (смеется)», — поделился Пупо.

Июльское выступление стало его возвращением в Россию после волны критики в европейских СМИ, которая обрушилась на артиста в октябре 2025 года из-за пророссийской позиции. Тогда в интервью изданию он не исключал, что может получить российское гражданство, если на родине ему попытаются запретить приезжать в РФ.

Ранее сообщалось, что легендарный американский рэпер Flo Rida (настоящее имя — Трэмар Диллард) приехал в Россию и во время выступления в Новосибирске подарил девушкам в фан-зоне цветы и признался в любви к своим поклонникам из этого города.

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