«Ближайшие 100 дней». Премьер Польши выступил с прогнозом о конфликте на Украине. Как отреагировала Россия?

Премьер Польши Туск заявил, что следующие 100 дней станут решающими в конфликте на Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что следующие 100 дней могут стать решающими в конфликте на Украине.

Ближайшие 100 дней станут решающими. (...) Мы сделаем все возможное в вопросах, связанных с войной, чтобы Украина получила всю необходимую помощь Дональд Туск Премьер-министр Польши

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в ответ заявила, что слова Туска — это попытка информационно перебить позицию президента США Дональда Трампа.

У них там Трамп одно говорит, Туск — другое. Может быть, он решил [высказаться] на контрасте с Трампом. Они там пытаются с Трампом бодаться. Уж я не знаю, что они там друг с другом договориться не могут: мирные переговоры, не мирные переговоры Светлана Журова Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Журова отметила, что заявления с круглыми цифрами вроде «100 дней» часто делаются для сиюминутного эффекта. По ее мнению, сам премьер Польши, скорее всего, не до конца понимает, что он имеет в виду. Депутат предположила, что это заявление может быть частью информационной войны.

Туск обвинил Россию в падении ракеты в Польше

Премьер-министр Польши заявил, что упавший в Люблинском воеводстве объект якобы является российской крылатой ракетой Х-101, несмотря на отсутствие окончательных результатов экспертизы.

На данный момент все говорит о том, что мы имели дело с российской баллистической ракетой X-101 Дональд Туск Премьер-министр Польши

При этом политик признал, что детальное исследование обломков еще не завершено. Он также подчеркнул, что Польша не была целью объекта, упавшего в Люблинском воеводстве.

Туск добавил, что США выразили заинтересованность в расследовании инцидента. Глава МИД Украины Андрей Сибига также заявил министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому, что Киев готов помочь в расследовании падения объекта на территории Польской республики.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, обвинили Россию в инциденте с падением ракеты в Польше. Мерц считает, что факт нарушения воздушного пространства Польши якобы демонстрирует готовность Москвы к эскалации конфликта на Украине.

В России опровергли обвинения Польши

Журова заявила, что Варшава не в первый раз голословно обвиняет Москву, поскольку руководству страны важно внушить своим гражданам опасность, исходящую от России.

Я всегда говорила, что это им нужно для того, чтобы оправдать и объяснить людям, почему они должны в НАТО отдавать пять процентов своего ВВП. Нужно как-то демонстрировать, что что-то на них падает. И у нас уже были случаи, когда украинские обломки выдавали за наши. Потом признали, что украинские, но люди-то уже прочитали первоначально про российские, и уже второй раз читать новость никто не будет Светлана Журова Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

По ее словам, Польша всегда торопится обвинить Россию, не дождавшись результатов экспертизы. Это необходимо Варшаве для того, чтобы убедить своих налогоплательщиков в необходимости платить взносы в НАТО.