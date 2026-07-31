Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что следующие 100 дней могут стать решающими в конфликте на Украине.
Ближайшие 100 дней станут решающими. (...) Мы сделаем все возможное в вопросах, связанных с войной, чтобы Украина получила всю необходимую помощь
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в ответ заявила, что слова Туска — это попытка информационно перебить позицию президента США Дональда Трампа.
У них там Трамп одно говорит, Туск — другое. Может быть, он решил [высказаться] на контрасте с Трампом. Они там пытаются с Трампом бодаться. Уж я не знаю, что они там друг с другом договориться не могут: мирные переговоры, не мирные переговоры
Журова отметила, что заявления с круглыми цифрами вроде «100 дней» часто делаются для сиюминутного эффекта. По ее мнению, сам премьер Польши, скорее всего, не до конца понимает, что он имеет в виду. Депутат предположила, что это заявление может быть частью информационной войны.
Туск обвинил Россию в падении ракеты в Польше
Премьер-министр Польши заявил, что упавший в Люблинском воеводстве объект якобы является российской крылатой ракетой Х-101, несмотря на отсутствие окончательных результатов экспертизы.
На данный момент все говорит о том, что мы имели дело с российской баллистической ракетой X-101
При этом политик признал, что детальное исследование обломков еще не завершено. Он также подчеркнул, что Польша не была целью объекта, упавшего в Люблинском воеводстве.
Туск добавил, что США выразили заинтересованность в расследовании инцидента. Глава МИД Украины Андрей Сибига также заявил министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому, что Киев готов помочь в расследовании падения объекта на территории Польской республики.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, обвинили Россию в инциденте с падением ракеты в Польше. Мерц считает, что факт нарушения воздушного пространства Польши якобы демонстрирует готовность Москвы к эскалации конфликта на Украине.
В России опровергли обвинения Польши
Журова заявила, что Варшава не в первый раз голословно обвиняет Москву, поскольку руководству страны важно внушить своим гражданам опасность, исходящую от России.
Я всегда говорила, что это им нужно для того, чтобы оправдать и объяснить людям, почему они должны в НАТО отдавать пять процентов своего ВВП. Нужно как-то демонстрировать, что что-то на них падает. И у нас уже были случаи, когда украинские обломки выдавали за наши. Потом признали, что украинские, но люди-то уже прочитали первоначально про российские, и уже второй раз читать новость никто не будет
По ее словам, Польша всегда торопится обвинить Россию, не дождавшись результатов экспертизы. Это необходимо Варшаве для того, чтобы убедить своих налогоплательщиков в необходимости платить взносы в НАТО.