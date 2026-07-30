В России прокомментировали прогноз премьер-министра Польши о конфликте на Украине

Депутат Журова назвала информационной войной прогноз Туска о конфликте на Украине

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что ближайшие 100 дней могут стать решающими в конфликте на Украине. В беседе с «Лентой.ру» она подчеркнула, что это заявление — попытка информационно перебить позицию президента США Дональда Трампа и отвлечь внимание от его слов.

Туск ранее заявил, что следующие 100 дней могут стать решающими в украинском конфликте. Он пообещал «сделать все возможное в вопросах, связанных с войной, чтобы Украина получила всю необходимую помощь».

«У них там Трамп одно говорит, Туск — другое. Может быть, он решил [высказаться] на контрасте с Трампом. Они там пытаются с Трампом бодаться. Уж я не знаю, что они там друг с другом договориться не могут: мирные переговоры, не мирные переговоры», — сказала Журова.

По словам парламентария, заявления с круглыми цифрами вроде «100 дней» часто делаются для сиюминутного эффекта. Сам же Туск, вероятно, не до конца понимает, что он имеет в виду. Депутат предположила, что это заявление может быть частью информационной войны.

«Всегда, когда [делают] заявления вот такими круглыми цифрами, это в угоду какого-то ежеминутного желания сорвать куш перед людьми. Что 100 дней? Куда 100 дней? Люди ничего не понимают, ну что-то вот 100 дней. Теперь все додумают, что за 100 дней. Он сам не знает, что он хотел сказать. Он хочет сказать, что через 100 дней Европа вступит в полноценную боевую операцию, например? Мне кажется, это что-то, чтобы отвлечь от того, что говорил Трамп в ближайшие дни. Видимо, как-то хочет отвлечь информационно. Это же тоже такая информационная война, которая так или иначе контролируется, планируется и отслеживается», — добавила Журова.

Ранее Оперативное командование вооруженными силами Польши сообщило, что неизвестный объект нарушил воздушное пространство Польши в ночь на 30 июля. «В 3:40 в польском воздушном пространстве был обнаружен неопознанный объект, движущийся на запад. Истребитель F-16 был направлен в район для идентификации и перехвата объекта», — говорится в сообщении.