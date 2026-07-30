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11:27, 30 июля 2026 (обновлено: 11:33, 30 июля 2026)Мир

Польша заявила о пролете неизвестного объекта над своей территорией

Оперативное командование ВС Польши сообщило о пролете неизвестного объекта
Анастасия Дубова (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Stringer / Reuters

Неизвестный объект пролетел над территорией Польши в ночь на 30 июля. Об этом сообщило Оперативное командование вооруженными силами Польши в X.

«В 3:40 в польском воздушном пространстве был обнаружен неопознанный объект, движущийся на запад. Истребитель F-16 был направлен в район для идентификации и перехвата объекта», — отмечается в сообщении.

По информации ведомства, уже через шесть минут после вылета истребителя объект исчез с радаров. Позднее исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что объектом якобы могла быть российская ракета, однако никаких доказательств в связи с этим заявлением не последовало.

В ночь на 30 июля украинская столица подверглась масштабному удару. В Киеве прогремели взрывы, в нескольких районах города вспыхнули пожары. Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал мощный ночной удар Вооруженных сил (ВС) России, заявив о необходимости защиты неба.

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