Польша заявила о пролете неизвестного объекта над своей территорией

Оперативное командование ВС Польши сообщило о пролете неизвестного объекта

Неизвестный объект пролетел над территорией Польши в ночь на 30 июля. Об этом сообщило Оперативное командование вооруженными силами Польши в X.

«В 3:40 в польском воздушном пространстве был обнаружен неопознанный объект, движущийся на запад. Истребитель F-16 был направлен в район для идентификации и перехвата объекта», — отмечается в сообщении.

По информации ведомства, уже через шесть минут после вылета истребителя объект исчез с радаров. Позднее исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что объектом якобы могла быть российская ракета, однако никаких доказательств в связи с этим заявлением не последовало.

В ночь на 30 июля украинская столица подверглась масштабному удару. В Киеве прогремели взрывы, в нескольких районах города вспыхнули пожары. Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал мощный ночной удар Вооруженных сил (ВС) России, заявив о необходимости защиты неба.