Между США и Израилем состоялся откровенный разговор

Вэнс и Нетаньяху один на один в Вашингтоне провели откровенный разговор о разногласиях

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече один на один в Вашингтоне провели откровенный разговор о разногласиях между странами. Об этом сообщает Axios со ссылкой на официальных лиц Израиля и США.

Как отмечает портал, напряженность между политиками нарастала за кулисами — Нетаньяху был недоволен публичной критикой в свой адрес со стороны Вэнса, а также в частном порядке критиковал роль американского вице-президента в войне с Ираном.

Вэнс, в свою очередь, считал, что Нетаньяху использует союзников в СМИ в Израиле и США, чтобы нападать на него и подрывать его позиции.

По словам высокопоставленного израильского чиновника, Нетаньяху поговорил с Вэнсом о его недавней критике израильского правительства и о позиции Израиля среди республиканцев.

«Это был откровенный разговор», — сказал израильский чиновник.

Ранее Нетаньяху заявил, что президент США Дональд Трамп — старший партнер Израиля. Однако премьер отметил, что, когда ему приходится отстаивать интересы и безопасность своей страны, он это делает.