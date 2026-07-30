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Силовые структуры
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13:38, 30 июля 2026Силовые структуры

Задержание собравшихся на стрелку десятков российских подростков показали на видео

В Челябинске задержание 48 подростков, приехавших на стрелку, показали на видео
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Челябинске на видео попало задержание десятков подростков, прибывших на Шоссе Металлургов для участия в массовой драке. Ролик в своем Telegram-канале показал Ural Mash. Стрелка на 69 человек закончилась, прежде чем успела начаться.

На кадрах видно, как под наблюдением сотрудников правоохранительных органов школьники, соблюдая очередность, садятся в полицейский автобус. По данным издания, задержано 48 подростков, у них нашли сигнальный пистолет, складные ножи, страйкбольную гранату и пневматические пистолеты. Силовики провели с родителями задержанных профилактическую беседу.

Ранее сообщалось, что в центре Волгограда подростки толпой избивали школьников, называя себя членами некоей преступной группировки.

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