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14:29, 30 июля 2026 (обновлено: 14:30, 30 июля 2026)Мир

Туск анонсировал новые поставки оружия Украине после инцидента на границе

Туск пообещал рассмотреть поставки ракет для Patriot Украине после инцидента на границе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Польские власти рассматривают передачу дополнительных пакетов военной помощи Украине, включая ракеты для систем Patriot. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск на пресс-конференции, передает ТАСС.

«После этого инцидента я вместе с министром обороны буду как можно скорее рассматривать вопрос о выделении дополнительной военной помощи Украине, в том числе ракет для [зенитно-ракетного комплекса] Patriot, если будет такая необходимость», — заявил глава польского правительства.

Ранее Оперативное командование вооруженными силами Польши сообщило, что неизвестный объект нарушил воздушное пространство Польши в ночь на 30 июля. «В 3:40 в польском воздушном пространстве был обнаружен неопознанный объект, движущийся на запад. Истребитель F-16 был направлен в район для идентификации и перехвата объекта», — говорится в сообщении.

Вскоре Туск заявил, что упавший в Люблинском воеводстве Польши объект якобы является российской крылатой ракетой Х-101. При этом глава польского правительства признал, что детальное исследование обломков еще не завершено.

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