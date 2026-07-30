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15:10, 30 июля 2026 (обновлено: 15:18, 30 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на пролет американского самолета-разведчика над Черным морем

Депутат Колесник назвал провокацией пролет самолета-разведчика США у границ РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Пролет американского самолета-разведчика Bombardier ARTEMIS II вдоль российской границы над акваторией Черного моря — это провокация, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом депутат сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Как только над Румынией зависал американский самолет-разведчик дальнего радиолокационного обнаружения, буквально через день-два происходили удары по нашему флоту, по Крыму. И не единожды это было. Это уже системная история. Вполне может быть, что это провокационный полет, может быть, чтоб нас к каким-то агрессивным действием побудить и так далее», — отреагировал Колесник.

Депутат отметил, что пролетом самолета-разведчика у российских границ американцы показали свое отношение к Москве.

«У нас нет на этот счет никаких иллюзий. Есть области, в которых мы сотрудничаем, где-то мы там соперничаем, но, а в этой области уже понятно, что мы воюем. Потому что американское оружие находится на стороне ВСУ. Я думаю, что они просто на этой войне зарабатывают. Им выгодно», — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II второй день подряд совершает полет вдоль российской границы над акваторией Черного моря. Воздушное судно вылетело с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» до 9:00 мск, долетело до Сочи и обратно, после чего зашло на второй круг. Днем ранее он вылетел в то же время и шел по тому же маршруту.

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