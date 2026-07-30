У российских границ заметили американский самолет-разведчик

Американский разведчик второй день летает у границ РФ над Черным морем

Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II второй день подряд совершает полет вдоль российской границы над акваторией Черного моря, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Воздушное судно вылетело с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» до 9:00 мск, долетело до Сочи и обратно, после чего зашло на второй круг. Днем ранее он вылетел в то же время и шел по тому же маршруту.

Самолет переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название ARTEMIS II.

Ранее стало известно, что два самолета-разведчика Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании — Boeing RC-135W Rivet Joint и Boeing Poseidon MRA1 — летают вблизи границ России. Как отмечает агентство, первый самолет поднялся в воздух с британской авиабазы Уоддингтон около 10:15 утра по московскому времени и направился к Черному морю, пересек акваторию примерно по центру и начал кружить по траектории петли в восточной части моря.

Второй британский разведчик вылетел с аэродрома Лоссимут в Шотландии около 11 утра по московскому времени и взял курс на Балтийское море, сделав несколько кругов над его нейтральными водами в районе Калининграда.