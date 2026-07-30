Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:37, 30 июля 2026Интернет и СМИ

Бывший участник «Дома-2» назвал главное открытие о жизни в США

Бывший участник «Дома-2» Солнцев: В Лос-Анджелесе никто не откроет тебя как большую звезду
Маргарита Щигарева

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев (настоящая фамилия — Калганов, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России в США, раскрыл главное открытие о жизни в Лос-Анджелесе. Его участник телешоу назвал в интервью проекту Sheinkin40, видео доступно на YouTube.

По словам Солнцева, в Лос-Анджелесе, вопреки распространенному стереотипу, трудно попасть в шоу-бизнес. «Никто не будет тебя открывать как большую звезду», — заверил он.

«Это, очевидно, мое самое большое открытие Лос-Анджелеса. Здесь никто никому не нужен. В Лос-Анджелес нужно приезжать с кем-то, если ты хочешь покорять Америку. Одному тяжело», — рассказал звезда «Дома-2». Он также добавил, что в этом американском городе приезжему трудно найти себе пару.

Ранее уехавший в США популярный российский блогер и стример Илья Давыдов, известный как Maddyson, назвал Америку лучшей в мире страной. Он заявил, что считает США самой свободной страной и «страной для жизни».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Павла Дурова внесли в список террористов в России
    Туск выступил с заявлением об упавшем в Польше объекте
    США рекордно потратятся на оружие из-за Ирана и Украины
    Украине предрекли серьезные проблемы после ударов по портам Одессы
    Протасевич заявил о подготовке покушения на детей Тихановской
    Стало известно о серьезном ударе для Украины
    Жители российского города пожаловались на вонь
    В России отреагировали на пролет американского самолета-разведчика над Черным морем
    Волочкова дала отпор обвинившим ее в использовании фотошопа хейтерам
    Медведева переизбрали главой совета директоров крупнейшего провайдера
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok