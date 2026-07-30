Бывший участник «Дома-2» назвал главное открытие о жизни в США

Бывший участник «Дома-2» Солнцев: В Лос-Анджелесе никто не откроет тебя как большую звезду

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев (настоящая фамилия — Калганов, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России в США, раскрыл главное открытие о жизни в Лос-Анджелесе. Его участник телешоу назвал в интервью проекту Sheinkin40, видео доступно на YouTube.

По словам Солнцева, в Лос-Анджелесе, вопреки распространенному стереотипу, трудно попасть в шоу-бизнес. «Никто не будет тебя открывать как большую звезду», — заверил он.

«Это, очевидно, мое самое большое открытие Лос-Анджелеса. Здесь никто никому не нужен. В Лос-Анджелес нужно приезжать с кем-то, если ты хочешь покорять Америку. Одному тяжело», — рассказал звезда «Дома-2». Он также добавил, что в этом американском городе приезжему трудно найти себе пару.

Ранее уехавший в США популярный российский блогер и стример Илья Давыдов, известный как Maddyson, назвал Америку лучшей в мире страной. Он заявил, что считает США самой свободной страной и «страной для жизни».