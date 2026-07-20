Уехавший из России в США популярный блогер назвал Америку лучшей страной

Уехавший из России в США блогер Илья Давыдов назвал Америку лучшей страной

Уехавший в США популярный российский блогер и стример Илья Давыдов, известный как Maddyson, назвал Америку лучшей в мире страной. О жизни в Соединенных Штатах он рассказал в своем Telegram-канале.

«Я довольно много попутешествовал и могу с уверенностью сказать, что лучше Америки места на планете пока еще не придумали», — заявил Давыдов.

Он добавил, что считает США самой свободной страной и «страной для жизни», а также отметил, что именно там обрел новый дом. «Мы все выросли на американских фильмах, мы все знаем, что Америка — мировой гегемон. Увидеть здешнюю жизнь, понюхать воздух свободы, я считаю, должен каждый человек», — добавил Давыдов.

Ранее Maddyson заявлял, что задумался о переезде в европейскую страну, в которой у него нашлись предки. Давыдов пояснял, что размышляет об отъезде из США, поскольку там дорого жить.