Эмигрировавший в США российский блогер нашел дальних родственников и задумался о переезде

Живущий в США блогер Мэддисон заявил, что задумался о переезде в другую страну

Живущий в США популярный российский блогер и стример Илья Мэддисон (настоящая фамилия — Давыдов) заявил, что задумался о переезде в другую страну. Об этом он рассказал в онлайн-трансляции, отрывок которой доступен на YouTube.

Блогер объяснил, что считает США прекрасной страной, но задумывается о переезде, так как там очень дорого. В качестве нового места жительства Мэддисон рассматривает европейскую страну, в которой он недавно нашел дальних родственников и в которой жили его предки.

«Мне надо [поехать] в одну страну, не буду называть ее название, возможно, я вообще туда перееду. Мне надо документы оформлять. (...) Попробую там пожить первое время, а дальше видно будет», — добавил блогер.

Ранее Мэддисон рассказал, что в Америке очень высокие налоги на недвижимость. По словам стримера, после переезда он понял, почему у некоторых голливудских звезд возникают большие долги.

Илья Мэддисон сообщил о переезде в США в сентябре 2024 года. Он заявил, что эмигрировать в Америку ему помог адвокат. Блогер объяснил свое решение тем, что давно мечтал пожить в этой стране.