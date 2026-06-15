Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:33, 15 июня 2026Интернет и СМИ

Эмигрировавший в США российский блогер нашел дальних родственников и задумался о переезде

Живущий в США блогер Мэддисон заявил, что задумался о переезде в другую страну
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Mad Highlights / YouTube

Живущий в США популярный российский блогер и стример Илья Мэддисон (настоящая фамилия — Давыдов) заявил, что задумался о переезде в другую страну. Об этом он рассказал в онлайн-трансляции, отрывок которой доступен на YouTube.

Блогер объяснил, что считает США прекрасной страной, но задумывается о переезде, так как там очень дорого. В качестве нового места жительства Мэддисон рассматривает европейскую страну, в которой он недавно нашел дальних родственников и в которой жили его предки.

«Мне надо [поехать] в одну страну, не буду называть ее название, возможно, я вообще туда перееду. Мне надо документы оформлять. (...) Попробую там пожить первое время, а дальше видно будет», — добавил блогер.

Ранее Мэддисон рассказал, что в Америке очень высокие налоги на недвижимость. По словам стримера, после переезда он понял, почему у некоторых голливудских звезд возникают большие долги.

Илья Мэддисон сообщил о переезде в США в сентябре 2024 года. Он заявил, что эмигрировать в Америку ему помог адвокат. Блогер объяснил свое решение тем, что давно мечтал пожить в этой стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Командующий люфтваффе пригрозил Калининграду и Санкт-Петербургу

    Посольство высказалось о задержании Британией танкера «теневого флота» России

    В Минобороны отчитались о взятом российскими военными населенном пункте в ДНР

    Китай сочли инфляционной угрозой для мировой экономики

    Российский боец UFC поставил на бой Топурия — Гейджи и выиграл 400 миллионов рублей

    Начавшаяся из-за брошенных окурков массовая драка в Москве попала на видео

    Шансы на очередное снижение ключевой ставки Банка России оценили

    Собирающимся в Европу россиянам сделали важное предупреждение

    Командир «Айдара» пожаловался на гея-уклониста

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok