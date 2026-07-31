Подросток украл золото у россиянки ради красивых девушек

Юный дагестанец украл золото на 380 тысяч рублей, чтобы раздать его девушкам на пляже

Подросток из Дагестана выкрал золотые украшения на сотни тысяч рублей, чтобы раздать их красивым девушкам. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, накануне у 15-летнего жителя Избербаша созрел хитрый план. Он дождался, когда в понравившемся ему доме никого не будет, и залез внутрь через окно. Разжившись золотыми украшениями хозяйки, юный дагестанец покинул место преступления и направился на пляж. Там он раздал похищенное красивым девушкам, которые отдыхали у воды.

Злоумышленника быстро поймали. Теперь его ждет суд.

Ранее Останкинский районный суд Москвы арестовал на 15 суток молодого жителя Санкт-Петербурга по фамилии Маяковский, который портил клумбы около банка и приставал к девушкам.