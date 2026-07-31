Подросток украл золото у россиянки ради красивых девушек

Подросток из Дагестана выкрал золотые украшения на сотни тысяч рублей, чтобы раздать их красивым девушкам. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, накануне у 15-летнего жителя Избербаша созрел хитрый план. Он дождался, когда в понравившемся ему доме никого не будет, и залез внутрь через окно. Разжившись золотыми украшениями хозяйки, юный дагестанец покинул место преступления и направился на пляж. Там он раздал похищенное красивым девушкам, которые отдыхали у воды.
Злоумышленника быстро поймали. Теперь его ждет суд.
Ранее Останкинский районный суд Москвы арестовал на 15 суток молодого жителя Санкт-Петербурга по фамилии Маяковский, который портил клумбы около банка и приставал к девушкам.