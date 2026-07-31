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Силовые структуры
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17:15, 31 июля 2026 (обновлено: 17:31, 31 июля 2026)Силовые структуры

Подросток украл золото у россиянки ради красивых девушек

Юный дагестанец украл золото на 380 тысяч рублей, чтобы раздать его девушкам на пляже
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Подросток из Дагестана выкрал золотые украшения на сотни тысяч рублей, чтобы раздать их красивым девушкам. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, накануне у 15-летнего жителя Избербаша созрел хитрый план. Он дождался, когда в понравившемся ему доме никого не будет, и залез внутрь через окно. Разжившись золотыми украшениями хозяйки, юный дагестанец покинул место преступления и направился на пляж. Там он раздал похищенное красивым девушкам, которые отдыхали у воды.

Злоумышленника быстро поймали. Теперь его ждет суд.

Ранее Останкинский районный суд Москвы арестовал на 15 суток молодого жителя Санкт-Петербурга по фамилии Маяковский, который портил клумбы около банка и приставал к девушкам.

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