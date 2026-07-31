Названа самая продаваемая полноприводная машина в России

Lada Niva Travel обошла Geely и стала самой продаваемой полноприводной машиной в России

Аналитики зафиксировали на российском автомобильном рынке максимальную за всю историю наблюдений долю новых легковых автомобилей с полным приводом — 42,8 процента. Помимо нового рыночного рекорда, в сегменте сменился и лидер продаж, сообщил «Автостат».

По итогам первого полугодия 2026 года место лидера занял отечественный внедорожник Lada Niva Travel. За шесть месяцев в стране продали 21 431 такую машину. На второй позиции оказалась еще одна модель «АвтоВАЗа» — Lada Niva Legend с показателем 16 083 реализованных автомобиля. Тройку замкнул кроссовер Haval Jolion: его полноприводные версии разошлись тиражом 14 350 единиц.

Кроссовер Geely Monjaro, возглавлявший рейтинг в 2025 году, в этот раз стал только четвертым. Дилеры передали покупателям 13 818 таких автомобилей. Почти вплотную к нему подобрался Tenet T7 — 13 627 проданных машин и пятая строчка.

В десятку самых продаваемых по итогам января-июня также вошли Voyah Free (6180 единиц), Haval F7 (5876), Toyota RAV4 (5609), Toyota Highlander (5436) и Tenet T8 (5325).

Ранее стало известно, что кроссовер Tenet T7 обошел Haval Jolion и возглавил рейтинг «автоматов» в России. В первом полугодии 2026 года россияне приобрели 36 490 новых T7. Благодаря такому результату отечественная машина заняла первое место среди всех легковых автомобилей с автоматической коробкой передач на рынке.