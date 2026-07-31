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19:07, 31 июля 2026 (обновлено: 19:11, 31 июля 2026)Экономика

В покупке Долиной новой квартиры усомнились

Певица Наталья Штурм заподозрила Долину во лжи насчет новой квартиры
Виктория Клабукова
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Заявление Ларисы Долиной о подаренной ей квартире может не соответствовать действительности. Во лжи звезду эстрады заподозрила ее коллега, певица Наталья Штурм. Об этом пишет журнал «Телепрограмма».

По мнению Штурм, слова Долиной о роскошном подарке ее друзей — не более чем поза. «После огромного потока негатива и естественной реакции людей на всю эту некрасивую историю с квартирой, артистке, видимо, больше ничего не оставалось, кроме как встать в позу и выдать: "А я теперь буду жить еще лучше, и квартира у меня теперь еще больше!"» — полагает собеседница издания. При этом, как считает Штурм, к добру такие признания не приведут — по ее опыту, подобные заявления только подливают масла в огонь, провоцируя еще большее недовольство среди публики. Утверждения знаменитостей о роскошной жизни Штурм советует «делить на два».

Ранее Долина похвасталась, что знакомые купили ей жилье после скандала с продажей квартиры в Хамовниках. Новая жилплощадь, по ее словам, лучше прежней — это новый дом, где сделан свежий ремонт.

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