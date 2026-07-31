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19:43, 31 июля 2026 (обновлено: 19:53, 31 июля 2026)Мир

Трамп рассказал Зеленскому о проблемах с оружием

Трамп заявил, что рассказал Зеленскому о проблемах с поставкой Patriot и Tomahawk
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Пуск Tomahawk

Пуск Tomahawk . Фото: U.S. Navy via Getty Images

США испытывают проблемы с возможной передачей Украине зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и ракет Tomahawk. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, комментируя детали своих переговоров с Владимиром Зеленским, передает Белый дом на своем YouTube-канале.

«Мы говорили о Patriot, мы говорили о Tomahawk (...) Но такого рода технологии передать [другим странам] тяжело», — сказал глава государства.

Кроме того, Трамп добавил, что сомневается в передаче Украине подобных технологий в будущем. Он допустил, что рано или поздно поставленное оружие может быть направлено против самих Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что Трамп отказал Зеленскому в просьбе передать Киеву 300 ракет Patriot к зиме. Украинский политик сослался на защиту объектов энергетической инфраструктуры, однако хозяин Белого дома пресек этот вопрос.

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