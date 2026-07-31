На военной базе в Калифорнии сгорел американский истребитель

Истребитель F-35 сгорел на военной базе в Калифорнии

На военно-воздушной базе «Мирамар» в Калифорнии, США, сгорел истребитель пятого поколения F-35. Об этом сообщает телеканал Fox.

В Корпусе морской пехоты США назвали произошедшее «несчастным случаем с воздушным судном». Уточняется, что инцидент произошел в 20:00 по московскому времени на взлетно-посадочной полосе. Что послужило причиной ЧП, не уточняется. Также пока неизвестно, есть ли пострадавшие. Пилот успел катапультироваться.

Телеканал опубликовал кадры с места происшествия, на которых видно сгоревший истребитель и клубы дыма. Цена одного такого истребителя может превышать 80 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что самолет ВВС США подал сигнал бедствия вблизи иранского порта Бандар‑е‑Афтаб.