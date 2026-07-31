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22:42, 31 июля 2026Спорт

Оценены шансы «Манчестер Сити» выиграть АПЛ

Аналитики назвали лондонский «Арсенал» фаворитом АПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Букмекеры оценили шансы «Манчестер Сити» выиграть Английскую премьер-лигу (АПЛ) в сезоне-2026/2027. Об этом сообщает Sport24.

Главным фаворитом аналитики считают лондонский «Арсенал», который в прошлом сезоне впервые за 22 года стал чемпионом Англии. На победу «канониров» предлагается коэффициент 2,50. Команда Микеля Артеты, по мнению букмекеров, имеет наилучшие шансы защитить чемпионский титул.

Вторым в списке фаворитов идет «Манчестер Сити». На триумф «горожан» в новом сезоне можно поставить с коэффициентом 3,75–3,80. Замыкает тройку фаворитов «Ливерпуль», успех которого котируется за 6,00–7,00. Далее следуют: «Манчестер Юнайтед» — коэффициент 7,00–7,50; «Челси» — коэффициент 9,00–11,00.

Новый розыгрыш АПЛ стартует 23 августа 2026 года. В матче первого тура «Манчестер Сити» примет «Борнмут».

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