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23:28, 31 июля 2026 (обновлено: 23:47, 31 июля 2026)Мир

Трамп напомнил Украине о сделке словами «можем забрать все, что захотим»

Трамп: С Украиной подписана сделка, США могут забрать практически все, что хотят
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Стиву Груберу напомнил Украине о сделке по редкоземельным металлам.

По его словам, страна обладает очень богатыми и плодородными месторождениями редкоземельных элементов.

«У нас подписан контракт, касающийся их. Мы можем приехать туда в любой момент и забрать практически все, что захотим. Это довольно выгодная сделка», — сказал американский лидер.

Ранее экс-депутат Верховной рады Василий Волга признал, что Украина сдалась на века в ресурсное рабство США, когда президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп заключили ресурсную сделку между Киевом и Вашингтоном.

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