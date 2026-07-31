Трамп посоветовал поставить на переход Гренландии под контроль США до конца его срока

Трамп посоветовал ставить на отход Гренландии США до конца его срока

Американский лидер Дональд Трамп в интервью Real America's Voice посоветовал ведущему поставить на то, что Гренландия отойдет США до конца его президентского срока. Запись беседы доступна на YouTube.

Во время разговора ведущий поделился с Трампом своим прогнозом о том, что остров окажется под оперативным контролем США до того, как президент покинет свой пост. «Вам стоит сделать эту ставку», — сказал на это Трамп.

Ранее Трамп заявил, что он мог бы лишить Европу американской защиты от России из-за нежелания союзников передать Гренландию под контроль Вашингтона. Президент отметил, что Гренландия никак не помогает Дании, а Копенгаген не выделяет средства на «реальную поддержку острова».