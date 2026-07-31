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00:08, 1 августа 2026Мир

Трамп посоветовал поставить на переход Гренландии под контроль США до конца его срока

Трамп посоветовал ставить на отход Гренландии США до конца его срока
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Heuer / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп в интервью Real America's Voice посоветовал ведущему поставить на то, что Гренландия отойдет США до конца его президентского срока. Запись беседы доступна на YouTube.

Во время разговора ведущий поделился с Трампом своим прогнозом о том, что остров окажется под оперативным контролем США до того, как президент покинет свой пост. «Вам стоит сделать эту ставку», — сказал на это Трамп.

Ранее Трамп заявил, что он мог бы лишить Европу американской защиты от России из-за нежелания союзников передать Гренландию под контроль Вашингтона. Президент отметил, что Гренландия никак не помогает Дании, а Копенгаген не выделяет средства на «реальную поддержку острова».

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