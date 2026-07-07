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18:05, 7 июля 2026Мир

Трамп захотел перестать защищать Европу от России

Трамп: США могли бы лишить Европу американской защиты от России из-за Гренландии
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Президент США Дональд Трамп мог бы лишить Европу американской защиты от России из-за нежелания союзников передать Гренландию под контроль Вашингтона. Об этом стало известно из записи встречи американского лидера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которую опубликовал телеканал NBC News.

«Это [притязания США на Гренландию] стали причиной ухудшения отношений с НАТО. И когда они [европейцы] отказались пойти нам навстречу — при всех тех деньгах, что мы тратим, помогая им защищаться от России. А ведь мы не обязаны тратить вообще ни цента. Мы могли бы полностью вывести всех наших солдат из Европы, потому что, как вы могли заметить, Европа сегодня отличается от того, какой она была 20 лет назад», — пояснил президент.

Трамп заявил, что Гренландия никак не помогает Дании, а Копенгаген, в свою очередь, не выделяет средства на «реальную поддержку острова». По мнению американского лидера, контроль над этой стратегической территорией должен полностью перейти к Соединенным Штатам.

Ранее американский посол в Дании Кеннет Хоуэри сообщил об отказе Трампа от планов по силовому захвату Гренландии. Дипломат отметил, что рабочая группа по Гренландии с большой вероятностью придет к решению, которое будет учитывать и опасения Трампа по вопросам безопасности США, и мнение Дании и Гренландии.

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