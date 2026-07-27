В сети обсудили откровенное фото ведущего Первого канала

В сети обсудили откровенное фото ведущего шоу «Пусть говорят» Дмитрия Борисова

В сети обсудили откровенное фото ведущего российского ток-шоу «Пусть говорят» Дмитрия Борисова. Пост появился на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летний журналист снялся в бассейне во время отдыха в подмосковном отеле. Он позировал полуобнаженным, прикрыв область таза надувным розовым фламинго. «Прекрасное лето! Набираемся впечатлений, чтобы помнить каждое вчера и каждое сегодня. Ни один розовый фламинго не пострадал», — указал в подписи автор публикации.

Пользователи высказались о снимке в комментариях. «Самый красивый и обаятельный ведущий Первого канала!», «Фото совсем эротическое», «Нельзя быть таким красивым и свободным», «Дима краш», «В трусах ведущего Первого канала мы уже видели не так давно. Но чтобы без! Дмитрий, не перестаете удивлять», «Сначала подумал, это надувная кукла из секс-шопа, пока не приблизил», «Шикарное фото», — отметили юзеры.

Ранее в июле солистке группы «Тату», певице Юлии Волковой посоветовали сняться в порно из-за новых откровенных фото.