Солистке группы «Тату» посоветовали сняться в порно из-за новых откровенных фото

Солистка группы «Тату» Юлия Волкова снялась в откровенном топе

Солистке группы «Тату», российской певице Юлии Волковой посоветовали сняться в порно из-за новых откровенных фото. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя исполнительница предстала перед камерой в коричневых брюках с растительным узором и полупрозрачном белом кроп-топе, который облегал ее тело. При этом артистка отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань просвечивала обнаженная грудь.

Пользователи высказались о кадрах в комментариях. Часть из них восхитились внешним видом звезды: «Как всегда, прекрасна», «Это просто невероятно», «Богиня», «Вау, как жарко!».

В то же время другие пользователи сочли образ Волковой излишне откровенным. «Кто это? Ей бы в порно», «Как я на OnlyFans очутился?», «Раньше ты играла классную музыку, а теперь выставляешь напоказ только свою грудь», — заявили юзеры.

В июне Юлия Волкова в прозрачном платье сходила на показ Гоши Рубчинского.