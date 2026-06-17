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10:34, 17 июня 2026Ценности

Солистка группы «Тату» в прозрачном платье сходила на показ Гоши Рубчинского

Солистка группы «Тату» Юлия Волкова в прозрачном платье сходила на показ Гоши Рубчинского
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российская певица Юлия Волкова в откровенном образе посетила показ новой коллекции бренда Гоши Рубчинского. Снимки публикует Spletnik.

Солистка группы «Тату» сходила на модное шоу в прозрачном платье и оверсайз-куртке, а в качестве обуви она выбрала босоножки на шпильке. Знаменитость также надела бандану, отдав предпочтение яркому макияжу с красной помадой на губах.

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Помимо Волковой, на дефиле присутствовали Ксения Собчак, Егор Крид, Глюкоза, Эвелина Хромченко, Катя Кищук с возлюбленным 9Mice, стилисты Миша и Китти, Дилара Зинатуллина, Симона Куст и другие звезды и бизнесмены.

В феврале 2025 года стало известно, что Гоша Рубчинский разорвал сотрудничество с американским рэпером Канье Уэстом и покинул пост главного дизайнера марки Yeezy. Он поблагодарил команду за приобретенный опыт и сообщил, что через некоторое время расскажет о перезапуске собственного бренда в соцсетях.

Гоша Рубчинский занимал позицию главного дизайнера Yeezy с февраля 2023 года.

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