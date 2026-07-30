Россияне поспорили из-за фразы из игрушечного пианино

Россияне поспорили из-за фразы из детского пианино

Между россиянами разгорелся спор о фразе, которая звучит из игрушечного пианино. Об этом сообщает Baza.

В Telegram-канале издания опубликовано видео с играющим инструментом, а потом произносится фраза, которую слышат по-разному. Женщина говорит, что из динамика звучит «Это не я», тогда как ее приятель — «Ты где?».

Читатели в реакциях под видео также разделились. Первый вариант услышали 4600 человек, второй — 3300 пользователей.

В 2015 году в соцсетях разгорелся один из самых массовых споров — о цвете женской одежды. Кто-то писал, что видит на фото платье синего цвета с черным, а кто-то настаивал, что оно бело-золотое. Мем так распространился, что даже получил собственное название.