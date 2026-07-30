В США рассказали о последствиях мощной атаки на Иран

WSJ: США не рассматривают новую атаку на Иран как возобновление масштабных боевых действий

Новая атака США на Иран не рассматривается американской стороной как возобновление масштабных боевых действий. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Несмотря на то, что эта атака была масштабнее предыдущих, она не означала возвращения к полномасштабным боевым действиям», — передает издание слова американского чиновника.

Ранее стало известно, что два человека оказались под обломками жилого дома в результате авиаудара американских военных по иранскому острову Кешм в Персидском заливе.

Также WSJ сообщила, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встречи в Белом доме 28 июля рассмотрели три возможных сценария дальнейших действий в отношении Ирана. Среди них были дипломатическое соглашение, усиление экономического давления с ужесточением блокады и возобновление военных действий.