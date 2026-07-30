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08:26, 30 июля 2026Мир

Названы три сценария действий Трампа против Ирана

WSJ: Трамп и Нетаньяху рассмотрели три сценария дальнейшей политики в отношении Ирана
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Белом доме 28 июля рассмотрели три возможных сценария дальнейшей политики в отношении Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

Среди них, как отмечается, было дипломатическое соглашение, усиление экономического давления с ужесточением блокады и возобновление военных действий. Американские и израильские официальные лица оценили возможные последствия каждого из вариантов, включая сроки реализации и потенциальные издержки.

Нетаньяху, как утверждается, не стал отдавать предпочтение ни одному из сценариев и заявил Трампу, что окончательное решение остается за американским президентом. При этом израильский премьер отметил, что переговоры с Ираном могут проходить одновременно с усилением экономического давления, например, путем ограничения сухопутных торговых путей.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху в ходе прошедшей встречи в Белом доме представил Трампу план поэтапного отказа от американской военной помощи в течение ближайших 10 лет. Он добавил, что намерен открыто возглавить эту инициативу, поскольку он стремится обеспечить оборонную независимость Израиля и считает, что экономическое положение еврейского государства позволяет ему постепенно отказаться от американской военной помощи.

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