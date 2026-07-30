Российский посол заявил о необходимости сдерживать НАТО

Посол Корчунов: Объектом сдерживания в Европе должна быть НАТО, а не Россия

Североатлантический альянс должен быть объектом сдерживания в Европе вместо России. Об этом заявил российский посол в Норвегии Николай Корчунов, передает РИА Новости.

«Исходим из того, что в сдерживании нуждаются исключительно Североатлантический альянс и Германия, снова решившая стать "ведущей военной державой Европы"», — отметил дипломат.

Корчунов пояснил, что в последнее время внерегиональные члены НАТО «все настырнее лезут» в Арктику и привносят в этот регион свои конфронтационные подходы, который еще недавно отличался «атмосферой сотрудничества и низкой напряженности».

25 июля Корчунов заявил, что Норвегия и ее союзники в НАТО идут по пути эскалации конфликта в Арктике. По его словам, механизмы предотвращения инцидентов на море за пределами территориальных вод 1990 года не работают в полной мере из-за действий этих стран.

